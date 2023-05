Alessia Marcuzzi, la foto in shorts attira l'orda di haters: «Copriti quelle gambe storte»

di Redazione Web

Non si risparmiano gli haters nel criticare Alessia Marcuzzi. «Ma copriti quelle gambe storte» scrive un utente sotto l'ultimo post della showgirl che si mostra in un outfit total nero con un camicione e dei pantaloncini che lasciano scoperte le gambe, coperte soltanto da dei collant. L'ormai 50enne appare in splendida forma e, infatti, molti follower le fannoi complimenti per il fisico mozzafiato ancora perfetto. Ma è impossibile non notare commenti al veleno.

Sotto il post

«Ma copriti», «Ma così vai in giro?», «Che coraggio» si legge ancora sotto il post. Spesso ci pensano i fan stessi che , a tono, danno una netta risposta agli haters. «Ma come vi permettete?», «Tutta invidia», «Non sapete di che parlare» e così via. Al momento Alessia non ha risposto a nessun commento. Eppure Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social in cui, ogni giorno, pubblica video, foto o storie divertenti per intrattenere i suoi milioni di follower.

L'ironia

Anche il 1 maggio e quindi giornata di festa, la conduttrice non si è lasciata scappare l'occasione di postare sul proprio profilo Instagram due video: uno in cui fa delle "acrobazie" nel salotto di casa e l'altro dove si rilassa con una maschera in viso. Jeans chiari, camicetta fucsia, piedi nudi e... posizione verticale. Una volta stese le gambe, si torna giù in modo più o meno elegante. Poco dopo avere pubblicato questa storia, Alessia ha postato anche un video per il primo maggio: occhiali scuri, maschera per il viso, turbante che raccoglie i capelli, accappatoio e tacchi a spillo, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino e dalla mitica sigla della serie tv "Sex & The City". La didascalia sotto il post recita: «Buon primo maggio!».

