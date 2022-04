E' una famosa showgirl, la foto da sedicenne conquista il social: «Costume ascellare, mascara al mare...». La riconoscete?

Alessia Marcuzzi con un post amarcord conquista il social. La bella conduttrice, per ora in pausa dalla tv, ha condiviso su Instagram un suo scatto risalente alla fine degli anni '80, mentre ancora sedicenne posa al mare in bikini.

Alessia Marcuzzi (Instagram)

Alessia Marcuzzi, la foto da sedicenne conquista il social

Alessia Marcuzzi sfoglia l’album dei ricordi e torna ai gloriosi anni ’80, quando ancora sedicenne e lontana (ancora per poco) dal mondo della tv si godeva l’estate al mare. Alessia ha condiviso uno scatto che la vede in bikini in spiaggia, seguita dalla didascalia: «1988. 16 anni. Costume ascellare. Mascara al mare. Colore di capelli naturale #anni80style». Il post naturalmente ha fatto subito il pieno di like e di commenti entusiastici da parte dei numerosi follower e amici, anche vip, come Elisabetta Canalis, Elodie, Fernanda Lessa e Barbara Snellenburg che lodano la bellezza della conduttrice.

Per ora Alessia è in pausa dalla tv e dopo aver lasciato dopo anni di collaborazione Mediaset e aver rifiutato un accordo con Discovery, sembra sia in atto una trattativa ancora top secret per un programma in Rai. Recentemente la Marcuzzi ha anche negato un suo ritorno a Canale 5 per la conduzione de “Le Iene”, dove è poi arrivata Belen Rodriguez: «Leggo di un mio ritorno in tv – aveva spiegato Alessia - ma il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto».

