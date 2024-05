Alessia Marcuzzi con la figlia Mia: «A Parigi 24 ore solo per Taylor Swift» La showgirl è volata in Francia insieme a sua figlia Mia per il concerto della cantautrice statunitense







di Cristina Siciliano Alessia Marcuzzi è volata a Parigi «per 24 ore» solo per assistere al concerto della giovane, bionda, talentuosa e perfezionista, Taylor Swift. La showgirl infatti insieme a sua figlia Mia e la sua amica si sono scatenate durante il concerto dell'artista e hanno cantato a squarciagola la sua discografia. Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post Instagram con foto e video che immortalano i momenti salienti del concerto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) Il concerto «La gratitudine e l’amore di questa donna. Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post Instagram che Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo. «Lei attraverso la musica esprime se stessa e riesce ad emozionare», ha scritto un follower. «Bravissima. Ho cambiato opinione su di lei. Prima non mi piaceva tantissimo lo amemtto». «Beate voi però che potete fare tutto questo», ha scritto ancora un altro utente. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 19:42

