Alessia Marcuzzi, la lettera commovente della figlia Mia: «Oggi è il mio compleanno ma...»

Alessia Marcuzzi, in occasione del compleanno della figlia Mia, ha pubblicato su Instagram un video che ha suscitato tante risate tra gli utenti. La secondogenita, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, compie 11 anni. E la mamma ha voluto condividere con i follower un messaggio di auguri pieno d'amore.

Mamma e figlia

«Auguri amore mio. Quanto mi fai divertire, sei il sole della mia vita», ha scritto a corredo del video. La conduttrice, infatti, ha voluto pubblicare un Reel che mostra mamma e figlia alle prese con i balletti di TikTok. Sorridenti e spensierate, Alessia e Mia sono proprio due gocce d'acqua.

La bambina esteticamente somiglia sempre di più alla mamma. Le due passano molto tempo insieme, come si nota dal video, e si divertono come due amiche a un pigiama party. Che spasso mamma Marcuzzi!

Il commovente messaggio

Il post è stato inondato in pochi minuti da tanti commenti e auguri da parte dei colleghi della conduttrice. Ma la dedica più importante per Alessia Marcuzzi arriva proprio dalla dolce Mia, che ha lasciato un biglietto in giro per casa e ha scritto: «Cara mami, oggi è il mio compleanno ma a renderlo speciale sei tu che mi hai sempre aiutato! Qualunque regalo tu mi abbia fatto, sei tu il mio regalo più grande».

Parole toccanti che hanno smosso il cuore di tutti i follower della Marcuzzi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 17:06

