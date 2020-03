Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, relax in montagna. I fan sbigottiti: «Ma cosa vi è successo?»

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio più innamorati che mai. Anche dopo oltre 16 anni di matrimonio e due figli, la coppia composta dall'attore torinese e dalla showgirl nata e cresciuta ai Castelli Romani appare sempre più affiatata.

Lo dimostrano anche gli scatti che Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno pubblicato durante le loro recenti vacanze in montagna. A tavola, i due coniugi hanno voluto pubblicare un selfie, e a giudicare da quanto ha scritto Alessia Mancini è stato Flavio Montrucchio a spingere per scattare una foto: «Sì, tesoro, solo un attimo... Col sorcio in bocca, che pazienza che hai».

Le foto, pubblicate sugli account Instagram di entrambi, hanno conquistato i follower. C'è chi però si chiede una cosa, notando i capelli e la barba sempre più ingrigiti del quasi 45enne Flavio Montrucchio: «Alessia, ma come fai? Per te il tempo sembra non passare mai, sembri la stessa di vent'anni fa mentre Flavio sembra tuo padre».

Non tutti, però, sono d'accordo: «Più passa il tempo, più Flavio diventa affascinante. Alessia, ma ti rendi conto di che figo hai accanto?». E ancora: «Passano gli anni ma sembrate sempre più innamorati, perché siete persone semplici, umili e con grandi valori».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 17:24

