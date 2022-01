Alessia Macari, nata la figlia ma lei e il marito sono positivi: «Ho partorito da sola» IL POST

Fiocco rosa per Alessia Macari, ex Ciociara di Avanti un altro, che ha messo al mondo la piccola Neveah. Un parto particolare, date le condizioni della neo mamma e del padre, Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche. Con un post pubblicato su Instagram, in cui ha annunciato la nascita, Alessia ha raccontato come ha vissuto il momento del parto: sia lei che il marito sono risultati positivi al Covid-19 e per questo è stata costretta ad affrontarlo da sola.

La piccola Neveah è fortunatamente negativa. «Il giorno prima di essere ricoverata - scrive - sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19 nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa la vaccinazione». E aggiunge: «Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l'ho potute vedere per 4 giorni, tempo che mi è sembrato un'eternità».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 20:14

