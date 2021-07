Alessia Macari incinta, frecciatina a Belen Rodriguez sui nomi dei figli. Ma poi spiega meglio: «Un complimento»

di Danilo Barbagallo

Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato di essere incinta. La showgirl ha fatto sapere di aspettare il suo primo figlio dal marito, il calciatore Oliver Kragl e di essere indecisa sul nome per via delle scelte di Belen Rodriguez.

Alessia Macari, Oliver Kragl e Belen Rodriguez (Instagram)

Alessia Macari incinta: «Belen? Nessuna frecciatina!»

Il sesso del primogenito della coppia è ancora misterioso, ma la coppia di futuri genitori composta da Alessia Macari e Oliver Kragl è ancora indecisa sul nome da dare al piccolo, per via di Belen Rodriguez. Belen infatti li avrebbe preceduti: «Il nostro desiderio – ha spegato nell’intervista a “Chi” - era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago».

Una frase che molti hanno interpretato come un attacco diretto alla showgirl argentina, per cui Alessia Macari è dovuta intervenire sul social: «Nessuna frecciatina a Belen – ha spiegato nelle stories di Instagram - anzi, l'ho sempre ammirata. Adoro i nomi che sceglie, che era più un complimento che altro».

