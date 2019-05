Alessia Macari all'altare con la mamma: «Ecco perché non ho voluto papà al mio fianco»

Giovedì 30 Maggio 2019, 22:54

Le sue nozze hanno fatto decisamente parlare: non solo perché a unirsi in matrimonio erano, ladi Avanti un altro, e, calciatore tedesco negli ultimi anni in Serie A e B. Ma anche perché alla fine della festa, una lite furibonda aveva portato Alessia addirittura a chiamare la polizia, prima di fare pace con il neomarito.Intervistata dal settimanale Chi, Alessia ha però risposto ad un’altra domanda che in molti si erano chiesti sulle sue nozze: perché all’altare era stata accompagnata dalla mamma e non dal papà. «Volevo mia madre, lei mi ha cresciuto, è la mia vita - ha detto - Oggi mio padre lo perdono ma non ho mai dimenticato i suoi lunghi anni di assenza».I genitori della Macari infatti si separarono quando lei aveva appena 7 anni, ancora una bambina. «Tra noi ci sono anni di lunghi silenzi, i rapporti sono tornati sereni grazie al Grande Fratello Vip. Ma sottobraccio volevo solo mia madre». Quanto al caos post festa di nozze, Alessia smentisce ancora, come già fece sul suo profilo Instagram dopo l'accaduto: «Fake news che mi hanno fatto star male. Hanno detto che ci siamo picchiati, tutto falso».