Alessia Fabiani e le accuse all'ex marito. Il racconto in lacrime: «L'assoluzione? Ho solo detto la verità». E svela un nuovo amore

di Cristina Siciliano

Alessia Fabiani, ex modella e attrice, è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha parlato per la prima volta in televisione del matrimonio fallito e del processo per supposta violenza domestica. L'ex modella ha infatti rivelato di aver presentato la denuncia nel 2016 contro il padre dei suoi figli, Kim e Keira, nati 11 anni fa, accusandolo di violenza domestica. Il tribunale però ha interpretato gli eventi come semplici litigi familiari portando all'assoluzione dell'ex marito.

Le parole di Alessia Fabiani

«Mi è dispiaciuto perché io ho detto solo la mia verità - ha sottolineato Alessia Fabiani a La Volta buona -. Mi è dispiaciuto che si sia messo in dubbio che io abbia raccontato delle cose vere o che non abbiano avuto questa gravità.

Alessia Fabiani ha aggiunto: «La sentenza? Lì per lì sono rimasta male, ero convinta, c'erano le cose che giustificavano il tutto. Però ripeto, non era una guerra. Io volevo olo che lui mi chiedesse scusa, solo una volta, una semplice scusa. E io non avrei fatto più niente. "Scusa se ho alzato le mani una volta, due volte". Questo non c'è stato mai».

Caterina Balivo infine le ha chiesto se ci fosse un nuovo amore nella sua vita. La risposta di Alessia Fabiani è stata affermativa: «Non è nuovo, c'è già da un po'».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 09:50

