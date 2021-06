Alessandro Matri e Federica Nargi: amore in riva al mare. A Formentera prima del ritorno in tv

Un perfetto ritratto di “famiglia da Mulino bianco”. La storica coppia formata da Alessandro Matri e Federica Nargi si mostra sulle spiagge di Formentera in perfetta forma assieme alle due figlie, Sofia (4 anni e mezzo) e Beatrice (2 anni). Gli scatti pubblicati dalla rivista “Oggi” riportano un amore idilliaco sotto il sole cocente in riva al mare: la piccola Bea è davanti al padre coperta dalla sabbia e con i braccioli, mentre Sofia posa accanto alla mamma.

Insieme, hanno dato il via all’estate 2021, in attesa della partecipazione dell’ex velina al programma “Tale e quale show”, un atteso ritorno al piccolo schermo dopo lo stop per maternità.

