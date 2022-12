Alessandro Borghi, cicogna in arrivo per l'attore: ecco il pancione della compagna Irene Forti

Cicogna in arrivo per Alessandro Borghi. L'attore, che ieri ha presentato a Roma il nuovo film "Le otto montagne", nelle sale cinematografiche dal 22 dicembre, si è presentato sul red carpet della premiere con la fidanzata Irene Forti. E non è passato inosservato un dettaglio. La modella, con cui Alessandro è legato dal 2019 è incinta: abito lungo nero e pancione in bella vista.

Dunque,la gravidanza è stata resa pubblica soltanto ora. Irene Forti aspetta un bambino o una bambina dal celebre attore: nessuno dei due ha però voluto aggiungere dettagli sulla dolce notizia, essendo entrambi estremamente riservati. Baci, abbracci e sorrisi sul tappeto rosso del cinema Moderno a Roma: l'attore e la sua fidanzata hanno posato per la prima volta insieme come futuri neo genitori.

La storia d'amore





I due si sono conosciuti durante l'estate 2019. A scoprirli è stato il settimanale Chi che pubblicò le prime foto di Alessandro Borghi e Irene insieme. L'attore si era lasciato da pochi mesi con l'ex fidanzata, Roberta Pitrone. La modella romana, manager nel settore delle risorse umane, è apparsa per la prima volta in pubblico con il compagno nel 2021 alla Mostra del Cinema di Venezia. Di lei Borghi raccontò: «È la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana. Cosa che mi faceva sentire un ignorante. Gli uomini da soli hanno poche chance per essere interessanti, devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro. Io ora ce l'ho». Riservati e affiatati, di rado si mostrano insieme, ora hanno deciso di coronare il loro amore con un figlio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 18:18

