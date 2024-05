Alessandra Celentano pensa al futuro e si sbilancia: «Amici o Ballando con le Stelle? Non ho dubbi»

di Redazione web

Alessandra Celentano è uno dei volti storici del talent show più famoso d'Italia: Amici. La professoressa di ballo fa parte del cast ormai da anni ed è anche una delle più "temute" dagli allievi che, però, una volta terminato il programma la ringraziano per i preziosi insegnamenti ricevuti. Quando l'insegnante è stata ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha rivelato di essere una fan di Ballando con le Stelle e, quindi, in tanti si sono chiesti se potrebbe mai passare dallo show di Maria De Filippi a quello di Milly Carlucci.

L'intervista di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano ha rilasciato una recente intervista a Superguida Tv e riguardo alla sua partecipazione futura ad Amici ha detto: «Se torno? Ma certo, spero di sì. Il mio consiglio per Marisol (ballerina arrivata seconda ad Amici, ndr)? Di sentire nel profondo quello che stava facendo e di immergersi nel personaggio.

Le parole di Alessandra Celentano

In un'altra intervista rilasciata a TvBlog, Alessandra Celentano aveva parlato del programma di Milly Carlucci: «Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice! Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così. Comunque io non sono una traditrice». In tanti pensano che Celentano abbia lanciato una frecciatina bella e buona a Raimondo Todaro che, dopo tanti anni di Ballando è passato ad Amici.

