Alessandra Amoroso, prima foto social col fidanzato Stefano Settepani: «Non so cosa Dio ha in serbo per noi»

Prima foto social pere il fidanzato. La cantante nata ad "", di solito molto riservata sulla sua vita privata, ha postato su Instagram uno scatto che la vede baciare il fidanzato nel giorno del suo compleanno.La foto è accompagnata da una lunga e romantica didascalia: “Non so cosa Dio ha in serbo per noi... – ha scritto sul social - so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che,nonostante tutti gli alti e bassi,tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa ... #ognisantissimogiorno #tiamo #auguriamoremio”. I due secondo i beninformati si dovevano sposare quest’estate, ma è stata la stessa Alessandra a smentire la notizia.