Alessandra Amoroso sirenetta in bikini, fuga in Salento col fidanzato

Mercoledì 4 Settembre 2019, 17:13

Messi da parte gli impegni di lavoro e il grande successo raccolto dalla hit “Mambo Salentino” con i Boomdabash, Alessandra Amoroso ha trascorso le vacanze in Salento in compagnia del fidanzato, il produttore musicaleLa loro relazione, benché Alessandra sia molto riservata sulla sua vita personale, è ormai ufficiale sui social e dopo tre anni di fidanzamento la coppia convive nella Capitale. Tra tour e studio di registrazione però Alessandra non ha rinunciato, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, a momenti romantici col suo fidanzato e in grande forma col suo bikini è stata sorpresa mentre si gode in dolce compagnia il mare di Porto Cesareo.Per la Amoroso e Settepani fino allo scorso anno si parlava di nozze, che poi non sono state celebrate. Per Alessandra però Stefano ha lasciato la precedente compagnia, da cui ha avuto due bambini.