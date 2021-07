Alessandra Amoroso e l'addio al fidanzato Stefano Settepani: «Non significa che il sentimento si sia spento...»

Alessandra Amoroso parla per la prima volta della fine della sua relazione col fidanzato Stefano Settepani, con cui era prossima all’altare. Un amore molto forte, durato cinque anni e che in qualche modo prosegue: «Non significa – ha spiegato la cantante - che il sentimento si sia spento».

Alessandra Amoroso e l'addio al fidanzato Stefano Settepani

Tutto sembrava pronto, con Alessandra Amoroso e Stefano Settepani ormai prossimi alle nozze, ma poi qualcosa è andato storto e i due si sono lasciati. Tanto la cantante che il fidanzato sono stati sempre molto riservati sui motivi che li hanno spinti a mettere fine alla relazione, ma a distanza di tempo Alessandra Amoroso ha affrontato l’argomento: «L’amore finisce - ha spiegato in un’intervista a “Grazia” - ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore».

I rapporti post relazione fra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sembrano essere ottimi: «Si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti».

