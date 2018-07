Alena Seredova e la vita dopo la separazione da Buffon: «Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma»

9/7/2006 giornata indimenticabile 🏆@valentinaliguori01 Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: Lug 9, 2018 at 2:11 PDT

CORTINA – “Mio figlio era in vacanza con papà (e Ilaria D’Amico) a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: “Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?”., ex die attuale compagnia del manager Alessandro Nasi si confida con Alfonso Signorini, direttore di “Chi”, sulla sua vita dopo la separazione.Alcune frasi dell’intervista fanno capire che la Seredova non apprezza l’attuale situazione: “Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma”. Gigi ha appena lasciato la Juventus e firmato con il Paris Saint-Germain, alla domanda su chi tiferebbe in una sfida fra i due team, Alena ha risposto: “Ma che domanda... Juventus!”.