Alena Seredova, sempre alta tensione con Ilaria D'Amico: la risposta su Instagram spiazza tutti

Alena Seredova conferma il suo "no" alla famiglia allargata. E' la risposta che la showgirl ha dato su Instagram alla domanda di una fan durante una diretta.

La posizione della Seredova in merito al concetto di "famiglia allargata" è ormai nota da molti anni: non ha mai voluto includere la nuova famiglia del suo ex marito, il campione Gigi Buffon, con l'attuale moglie Ilaria D'amico.

«E' contro la mia natura - ha dichiarato l'ex modella ceca -. Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio. Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima... Bisogna essere precisi...».

Dopo la fine della relazione tra la Seredova e Buffon, la modella ha ritrovato la serenità con Alessandro Nasi, dalla cui relazione è nata Vivienne Charlotte. Stessa cosa per Buffon e la D'Amico che hanno dato alla luce due bambini, David Lee e Louis Thomas.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA