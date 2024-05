Alena Seredova e i figli avuti da Buffon: «Siamo stati soli per un po', ma sono contenta del rapporto che ora hanno con mio marito»

di Sara Orlandini

Alena Seredova e il figlio David Lee Buffon sono stati ospiti della puntata della domenica di Verissimo. La showgirl e il ragazzo hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro rapporto e si sono anche commossi quando hanno ricevuto il video sorpresa di Louis Thomas Buffon che non vive più a Torino: per motivi di studio, infatti, si è trasferito a Pisa. David Lee ha anche raccontato il rapporto con il marito di Alena, Alessandro Nasi e con la sua sorellina più piccola Vivienne Charlotte: «Ci divertiamo molto insieme, le faccio il bagnetto, le pettino i capelli e, poi, se succede qualcosa in casa posso dare la colpa a lei», ha scherzato il ragazzino.

L'intervista di Alena Seredova

Alena Seredova e il figlio David Lee Buffon sono stati ospiti a Verissimo. La showgirl, parlando del suo essere mamma, ha spiegato: «Ho sempre pensato che le regole, applicate fin da piccoli, siano fondamentali e aiutino a crescere bene. Sono contenta di come sono cresciuti. Io ho ricevuto tantissime regole e qualcosa mi è rimasto dentro. In Davide non rivedo il mio humor ma devo dire che i miei figli sono bravi, sono educati e vanno bene a scuola. Questo inizio delle superiori lo abbiamo affrontato bene, non sai mai cosa aspettarti ma devo dire che è andato bene. Io e i miei figli siamo molto uniti perché per molto tempo siamo stati “solo” noi, ce la siamo sempre cavata».



David Lee, poi, è intervenuto dicendo: «Una delle mie passioni più grandi è il calcio, ci gioco da quando ero bambino e ci giocano tutti a casa mia. Sono rimasto fermo sei mesi per un intervento ai piedi perché ce li avevo troppo piatti e non è stato facile. Papà è felice che io giochi a calcio anche se mi dice che con il fisico che ho potrei praticare anche altri sport. Mio fratello vive fuori casa e mi manca perché si sente che non c’è ma quando devo giocare alla Playstation sono contento perché posso farlo da solo».

Le parole di Alena Seredova e David Lee

David Lee Buffon ha anche raccontato il giorno del matrimonio di Alena Seredova con Alessandro Nasi: «La mamma vestita da sposa era bellissima, era la seconda volta che la vedevo così, anche se la prima non me la ricordo perché ero troppo piccolo.

