Alena Seredova, la passeggiata con il marito Alessandro Nasi e i figli di Buffon: shopping e spiaggia sfidando il maltempo FOTO

di Cecilia Legardi

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono stati fotografati durante una gita in Toscana, tra Forte dei Marmi e Pietrasanta in Versilia. La famigliola cerca di scampare al brutto tempo con piumini e sorrisi all'aria aperta.

La famiglia passeggia a Pietrasanta

Malgrado il cielo nuvoloso, Alena Seredova si gode una gita all'aria aperta con i figli e il marito a Pietrasanta, in provincia di Lucca, poco distante dal mar Tirreno. Anche l'ex Gigi Buffon e la conduttrice televisiva Ilaria D'Amico si trovano nel territorio di Versilia. I paparazzi della rivista Chi hanno immortalato Alena, la piccola Vivienne Charlotte, i due figli avuti dal matrimonio con Buffon (Louis Thomas e David Lee) e Alessandro Nasi prima nelle vie di Pietrasanta per lo shopping e poi sulla spiaggia toscana.

Anche se il tempo non è dei migliori, la famiglia si è concessa un tour nella zona di Forte dei Marmi (dove sembra che abbia anche comprato casa) durante il ponte festivo del 25 aprile.

Il rapporto con Gigi Buffon

Alena Seredova e Alessandro Nasi si frequentavano da 8 anni prima di decidere di sposarsi nel giugno 2023. La relazione di lei con Buffon si è chiusa ormai nel 2014. Il rapporto con l'ex portiere non sembra essere dei migliori, come ha dichiarato in occasione del suo compleanno il 21 marzo scorso: «Lui è sempre l'ultimo a farmi gli auguri», rivelava la Seredova poco tempo fa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA