Alena Seredova, frecciata a Buffon: «Non è bello per un bimbo vedere nel letto una donna che non è la mamma»

9/7/2006 giornata indimenticabile 🏆@valentinaliguori01 Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: Lug 9, 2018 at 2:11 PDT

CORTINA – Alena Seredova, ex di Gigi Buffon e attuale compagnia del manager Alessandro Nasi si confida con Alfonso Signorini, direttore di “Chi”, sulla sua vita dopo la separazione. «Mio figlio era in vacanza con papà (e Ilaria D’Amico) a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: “Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?».Alcune frasi dell’intervista fanno capire che la Seredova non apprezza l’attuale situazione: “Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma”. Gigi ha appena lasciato la Juventus e firmato con il Paris Saint-Germain, alla domanda su chi tiferebbe in una sfida fra i due team, Alena ha risposto: “Ma che domanda... Juventus!”.