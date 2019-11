Alec Baldwin, la moglie Hilaria: «Ho perso il bambino». È il secondo aborto spontaneo in un anno

Martedì 12 Novembre 2019, 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo dramma pere sua moglie,. La donna, 35 anni, ha infatti annunciato sudi aver perso la bambina che portava in grembo: per lei si tratta del secondoin un anno.In un video pubblicato sui social, in cui compare accanto alla figlia Carmen, sei anni,spiega: «Siamo rattristati nel dirvi che oggi abbiamo scoperto di aver perso la nostra bambina dopo quattro mesi di gravidanza. Vogliamo anche che sappiate che anche se ora non stiamo bene, andrà meglio. Siamo così fortunati di avere quattro figli sani e questo non lo dimenticheremo mai».La moglie del popolare attore statunitense ha poi aggiunto: «L'ho detto a Carmen e invierò questo video anche ad Alec. Penso sia un buon modo per condividerlo con voi. Le ho detto che alla fine la bambina non arriverà, ma faremo di tutto per darle ancora una sorellina. Ora sono davvero devastata, non mi aspettavo certo una notizia del genere quando oggi sono andata a fare l'ecografia, non so cos'altro dire... Sono ancora sotto choc e le cose non sono del tutto chiare in questo momento. Per favore, niente paparazzi: è tutto quello che vi chiedo».e Hilaria Thomas sono sposati dal 2012 e hanno quattro figli: Carmen, la primogenita, e i fratelli minori Rafael (quattro anni), Leonardo (tre) e Romeo (un anno). Per la donna si tratta del secondo aborto spontaneo dopo la perdita di un bambino nello scorso aprile: solo un mese fa, la famiglia Baldwin aveva annunciato di essere in attesa di una bambina.