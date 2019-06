Aldo Montano a quarant’anni: «Una mazzata clamorosa, la mia vita completamente stravolta»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:54

“Tanta consapevolezza e un mix di paura. Ho chiaro in mente tutto: voglio partecipare alle Olimpiadi a Tokio 2020. Il percorso è lungo e difficile, ma il fisico regge ancora”, ha compito quarant’anni e, diventato papà di Olimpia dal suo matrimonio con Olga Plachina, si prepara a tornare alle Olimpiadi.I quarant’anni per lui sono stati un traguardo particolare: “Una mazzata clamorosa – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – sono diventato papà, mi sono sposato e vivo con le paure di un padre nei confronti di una figlia. La miasi è completamente capovolta, non è semplice, ma va bene così. Anche quando sono in pedana, ora mi sento diverso. Il pensiero non viaggia più verso me stesso, ma è diretto a mia moglie e a mia figlia. Idem il resto. Prima sputtanavo i soldi anche in modo insensato, oggi do valore a tutto”.Per ora non progetta altri figli: “Se chiama mia moglie, le butta giù il telefono. In questo momento anche Olga sta preparando la sua qualificazione olimpica. Fa la maratoneta e per ottenere buoni tempi ci vuole tantissima concentrazione. Se le chiedo un altro figlio adesso, mi tira dietro un tavolo. Anche lei vuole andare alle Olimpiadi. Ho buone sensazioni sulla sua partecipazione, pessime sul secondo figlio, salvo imprevisti dell’ultimo momento”.