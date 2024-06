Aldo Montano operato all'anca: «Mi hanno messo una protesi. Lo sport fa bene ma non esagerate»

di Ida Di Grazia

Aldo Montano è in ospedale per un'operazione all’anca. Su Instagram l'ex schermidore ha tranquillizzato tutti postando una sua foto sul letto dell'ospedale insieme alla famiglia e alcune da solo tutto sorridente, oltre che la radiografia della protesi che gli hanno inserito.«Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno ...dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri».

L'operazione

«Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno - scrive Montano in un primo post - L’Operazione è andata bene grazie a tutti voi per i tanti messaggi.

«Non mi ha mai spaventato affrontare gli infortuni, l’ho sempre fatto con serenità fiducia e serietà - prosegue il campione in un secondo post - passerà anche questa grazie a tutti i vostri messaggi che mi aiutano a trovare la forza di rimettermi in piedi ... daje Gente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA