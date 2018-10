Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e laospiti oggi da Domenica Live su Canale 5 raccontano l'esperienza del dramma vissuto durante il terremoto in Indonesia . «Eravamo a pochi km dall’epicentro», dice Aldo Montano. «Eravamo su un’isola. Avevo molta fame e per fortuna sono andato presto al ristorante (il loro albergo è crollato). Eravamo all’aperto in un prato. La paura era tanta, una violenza unica che ti prende all’improvviso». Ne parliamo su Leggo.it «Le prime frazioni di secondo non riesci a capire cosa stia succedendo - racconta il campione di scherma - la gente era presa dal panico, scappava a destra e sinistra. Noi abbiamo cercato un modo per metterci in salvo unendoci a delle coppie italiane in vacanza come noi». Anche la moglie Olga ripercorre quei momenti: «È stato il primo terremoto della mia vita - dice a Barbara D'Urso - mentre Aldo si è alzato subito io sono rimasta sulla sedia, non capivo niente».Il faccia a faccia tra la coppia e la presentatrice di Domenica Live si sposta poi sul loro rapporto. «Tu sei un figo e si sapeva - dice la D'Urso - ma lei è bellissima». «Me l'approvi?», risponde Montano scherzando. I due hanno una figlia e Olga definisce il marito un bravissimo papà. Poi la sorpresa con un videomessaggio della nipote ad Aldo Montano. Parole dolci che commuovono anche Olga.