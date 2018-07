GF, Alberto Mezzetti e l'appuntamento con Barbara d'Urso: «Un abbraccio, poi il bacio...»

#milano#street#wall#walk#tarzan#principe#work Un post condiviso da ᴀʟʙᴇʀᴛᴏ ᴍᴇᴢᴢᴇᴛᴛɪ (@albertomezzetti) in data: Lug 6, 2018 at 5:07 PDT

MILANO - «È stata una serata piacevole, anche Barbara è rimasta contenta. Di sicuro continuerò a corteggiarla»,, vincitore dell’ultima edizione del, racconta la sua uscita serale conL’ex gieffino infatti le ha fatto la corte già durante la sua permanenza nel reality: «Ci eravamo dati appuntamento davanti al ristorante – ha spiegato a “Vero” - quando Barbara è scesa dall'auto c'è stato' un pizzico di imbarazzo: ero quasi incredulo! Poi però ci siamo sciolti e abbiamo chiacchierato tanto e ci sono state molte risate».Alla fine c’è stato un bacio affettuoso: «Ho cercato di puntare di più sul mio sguardo, sulle parole. Ci sono stati un abbraccio e un bacio sulla guancia, ma non nego che ... L'ho trovata felice di questo incontro. Credo di avere buone speranze per un appuntamento!».In fondo si tengono ancora in contatto: «Ci sentiamo tutti i giorni tramite i social. Ci teniamo in contatto, commentiamo le nostre Instagram Stories e ci raccontiamo la nostra giornata. Non ho ancora il suo numero di telefono; ma tra noi c’è un'interazione quotidiana».