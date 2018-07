GF, Alberto Mezzetti e la corte a Barbara d'Urso: «Sono innamorato, ho un debole per le sue cosce»

Alberto Mezzetti e il commento alla foto di Barbara D'Urso: «Ci sentiamo tutti i giorni»





ROMA – “Provo sensazioni fortissime, un senso di imbarazzo che mi è nuovo e un frastuono di emozioni. Certamente corteggio, è innegabile. E so farlo con grande entusiasmo, difficile restarne indifferente. Impossibile darmi il due di picche! A pensarci bene sono decisamente innamorato”, ilè finito da ormai sei mesi, macontinua la sua spietata corte a Barbara D’Urso.La differenza d’età non conta (“A quasi trent'anni più di me? – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Oggi” - Quindi? A 18 anni ho fatto l’amore per la prima volta con una di 40, non mi sono mai piaciute le ragazzine…. Sposarla? Quello no. Non mi sposerò mai. Potrei pensare a un matrimonio indiano al massimo…”) e di lei sembra apprezzare molte cose: “Ho un debole per le sue cosce: le sue sono perfette, la caviglia poi è in linea perfetta col suo ginocchio.Le ventenni se le sognano quelle gambe… Non percepisco il suo seno, guardo sempre più su. Ha una bocca meravigliosa con dei denti perfetti. Bianchissimi. Mentre i suoi occhi sono magnetici. Mi guarda pochi secondi ed è come se lo facesse da ore. Le sue mani poi sono affusolate e proporzionate. I suoi piedi da ballerina sono piedi vissuti. Poi ha unghie perfette. Mi consumo a guardarla”.