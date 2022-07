Alberto Matano e Riccardo Mannino, in luna di miele tra il sole e la natura: ecco dove

Alberto Matano e Riccardo Mannino si godono la loro luna di miele. La coppia, recentemente sposata da Mara Venier, è uscita allo scoperto dopo anni di un amore molto riservato e finalmente si mostrano felici e insieme in quello che è il loro viaggio di nozze. I due sono stati immortalati da Chi mentre si godono il sole a Pantelleria, tra bagni e passeggiate.

Leggi anche > Nancy Brilli, la prova costume su Instagram: «Basta stupidi problemi». Il video su Instagram

Il conduttore de La Vita in Diretta e suo marito sono ospiti del resort di un amico. Una settimana di totale relax, con qualche sortita in barca (presa a noleggio). Il settimanale Chi fa sapere che i due si stanno godendo il riposo per qualche giorno concedendosi anche qualche sgarro alla dieta con delle specialità siciliane.

Dopo 15 anni di amore, ma soprattutto dopo tanti anni di tutela della loro relazione, i due sono usciti allo scoperto, come mostrano i numerosi scatti pubblicati dal settimanale. Alberto, dopo il coming out in diretta tv, ha confermato la notizia del matrimonio e ha parlato della sua storia con l'avvocato confessando che sarebbe stato proprio lui a fare la prima mossa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA