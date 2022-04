Alberto di Monaco in pericolo? «Il complotto per rovinare il principe». E perché c’entra Charlene

LOLNEWS.IT - Essere a capo del Principato di Monaco, piccolissimo eppure così potente, non è affatto facile: questo Alberto lo sa ma mantenere la guardia alta in ogni momento è impossibile. Le Monde tratteggia uno scenario inquietante fatto di misteriose manovre lontane dalla luce del sole, complotti per rovinare il Principe Alberto e la sua famiglia mentre online sono apparsi documenti compromettenti sotto il nome di “Dossier du Rocher”. Aperte due inchieste giudiziarie, Charlene coinvolta inconsapevolmente nel piano per rovinare Alberto? (Foto: Kikapress - Music: "Moose" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 11:44

