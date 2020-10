Grave lutto per Alba Parietti , l'annuncio addolorato: «Non posso immaginare questo mondo senza te». La conduttrice piemontese ha condiviso con i follower su Instagram il dolore per la perdita di una persona a lei molto cara. In un lungo post, Alba Parietti ha dedicato un tenero saluto all'ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea.

«Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare. Non posso immaginare questo mondo senza di te, senza la tua dolcezza, la tua risata. La mia vita non sarà mai più la stessa, eri il mio punto fermo, la mia luce nel buio. Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso».

E continua: «Mi sei stato vicino quando mia madre se ne è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi. Sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te . Ci siamo voluti veramente un bene dell’anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo».

Alba Parietti conclude dedicando dolci parole all'ex compagno: «Giuseppe, dove te ne sei andato? Senza di te in questo mondo sarò tanto più sola. Eri il mio punto fermo, eri una luce nel buio». Al momento, la pagina Instagram di Alba Parietti risulterebbe disattivata.

