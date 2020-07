Alba Parietti infuriata per le foto "ritoccate": «Svelato il “falso in atto pubblico”...»

Alba Parietti

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 17:45

. La showgirl si è arrabbiata dopo che un settimanale ha fatto il confronto fra lerealizzate in spiaggia e quelle pubblicate sui social, sottolineando la differenza e l’utilizzo di filtri.Alba è intervenuta direttamente sull’argomento in un post. Invece di negare però, come molte colleghe, ha solo spiegato l’accaduto: “Ohhhhh – ha scritto sul social - Svelato il “ falso in atto pubblico”allora ...Oggi pubblica le foto fatte ovviamente a mia insaputa sulla spiaggia di #ibiza ecco il “re e’ nudo “ finalmente avete le foto non selezionate, con la luce del sole a picco ( per la cronaca la luce peggiore ) dall’angolazione peggiore , senza ritocchi , anzi magari scelte impietosamente tra le peggio? Certo quelle che mi ha fatto @cristiano_urso erano meglio, ma così vi faccio felici ( parlo per chi mi scassa dalla mattina alla sera ...😊) ecco finalmente la 59 enne senza filtri , anzi al suo peggio. Volevo farvi passare un bel sabato sera 😉😂😂😂😂🙏fatevi una risata e passate un felice fine settimana .Un caro saluto al direttore di Oggi . Brindani che prima di essere un amico e’ soprattutto un bravo direttore e giornalista... 😘😘😂😉A lui non la si fa !!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️p. s . Lo dico con affetto Brindani lo sai che so stare al mondo🌍. Un bacione a tutti 😊😘😘😉❤️❤️❤️(comunque non è cellulite, semmai la vecchiaia 😉) 😂😂😂😂😂😂😂😂😀😀😀Brindani vengo a fotografarti io sotto il sole di mezzogiorno in mutande e poi vediamo chi ha la cellulite 😀😀😀😀😂😂😂”.