Alba Parietti contro gli hater: «Dopo i 40 anni pensano che la donna sia merce scaduta...»

Alba Parietti ha risposto alle critiche degli hater dopo gli insulti subiti per gli ultimi scatti sexy davanti allo specchio in costume da bagno e pantaloncini. Un trikini nero sensuale con schiena e pancia scoperte e i capelli raccolti in una treccia avevano conquistato i fan.

Come sempre, però, qualcuno non ha gradito la "spregiudicatezza" di Alba Parietti che, avendo 62 anni, secondo alcuni follower, non potrebbe più permettersi questo tipo di foto.

Alba Parietti contro gli hater

«Eh lo so ho un’unghia rotta …🤔😂 e le donne della mia età, non si fanno questi selfie - ha scritto Alba Parietti caricando un altro scatto sexy di fronte allo specchio -, semmai devono fare le babbucce ai ferri per i nipotini, cominicio a ottobre, novembre massimo … 😂😂 ( ovviamente è una battuta, visto che leggo commenti demenziali a quelli che pensano che le donne dopo i 40 anni siano merce scaduta… trattasi di ironia, capisco che esiste l’analfabetismo funzionale e traduco 😂)».

I commenti dei fan

Gli utenti, non hanno apprezzato la risposta e hanno ribadito: «Le donne della tua età, quelle più comuni, magari hanno avuto l'intelligenza di sapersi accettare per quello che sono, consapevoli che il tempo passa e saper sfoggiare le rughe conquistate è una bella soddisfazione: tu usi solo filtri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 13:44

