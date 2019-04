Alba Parietti e il presunto flirt con J-Ax: «Mi sento un trans d'animo, voglio sposare un gay»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Potrei innamorarmi di une magari sposarlo. L'amore è un qualcosa di estremamente spirituale», così Alba Parietti sorprende tutti nel corso del programma "Italia sì". L'opinionista televisiva stava rispondendo alle domande sui suoi amori passati, comprese le insinuazioni su un presunto flirt conAll'improvviso ha spiazzato tutti ammettendo che qualcosa nella sua vita è cambiato: «Con gli omosessuali riscontro una certa sintonia e affinità».Mauro Coruzzi in arte(ospite del talk show di Marco Liorni) le aveva chiesto se avesse mai avuto una storia col cantante. «Faccio fatica a dargli un volto, non c'è mai stato nulla. Stesso discorso per quanto riguarda la mia presunta storia d'amore con il calciatore Gianluca Vialli... Lo considero uno dei più grandi attaccanti, ma una storia tra me e lui… sono tutte falsità», la risposta secca della showgirl.”. «Questa è la mia età migliore. Ho imparato ad amarmi sul serio e a stimarmi sul serio, è un grande regalo che mi sono fatta». Stuzzicata sempre da Platinette, ha poi dichiarato ironicamente: «Voglio sposare un gay per rubargli la truccatrice… e viceversa!».Le sue parole hanno lasciato di stucco gli ospiti in studio e i telespettatori, ma la conduttrice ci ha abituato a parole d'effetto. L'ultimo confronto televisivo che l'ha vista protagonista è stato quello condurante il Live del mercoledì.in fatto di contenuti, ma di esserle comunque amica. Si riferiva soprattutto alla decisione di "mettere in piazza" i fatti privati della famiglia De Andrè . Francesca, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio, è attualmente concorrente del Grande Fratello ed è stata diffidata dallo stesso padre. Anche Cristiano è uno dei vecchi amori di Alba.