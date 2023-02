Alba Parietti sempre più innamorata: con Fabio Adami da 11 mesi insieme. Il selfie romantico

«Mesiversario» per Alba Parietti. Sono passati 11 mesi dall'incontro con Fabio Adami, l'uomo che ha cambiato la vita della showgirl. E per festeggiare questo traguardo, i due hanno scelto la montagna. In diverse stories Instagra, Parietti mostra la casa presa per l'occasione a Courmayeur. La showgirl mostra la sorpresa del suo fidanzato che le ha fatto portare un tortino di cioccolato con la scritta "Alba". «Alba.. per il mesiversario» dice Parietti mentre la mostra ai fan. Ma non è tutto.

Sempre sul suo profilo, Alba ha dedicato un lungo post a Fabio con parole al miele. «Gli undici mesi più belli. 11 mesi fa i nostri sguardi si sono incontrati e da quel momento siamo stati due calamite. È’ stato importante da subito …Oggi, quando ci guardiamo quell’elettricità, quell’emozione quella poesia , quell’amore e tutto il resto … è ancora più forte ed e’ ogni giorno più forte. Insieme siamo invincibili. Inseparabili».

L'incontro

Sembra essere rinata Alba Parietti da quando ha incontrato il sup nuovo amore. La showgirl italiana ha confessato di aver perso due taglie senza il minimo sforzo, «Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete, abbiamo perso tutti e due 7 chili», ecco il segreto di Alba Parietti che all'età di 61 anni appare più raggiante che mai.

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Alba Parietti ha confidato di aver perso sette chili e ben due taglie. Tutto merito dell'amore e della relazione con il compagno Fabio Adami, conosciuto durante un viaggio in treno ormai più di otto mesi fa. «Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo», diceva showgirl italiana.

