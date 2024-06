Alba Parietti cambia look e si taglia i capelli: «Finalmente, 10 anni in meno»

di Cristina Siciliano

Alba Parietti, 62 anni, stava meditando da un po' al cambio look per i suoi capelli e ora è arrivata la conferma: la showgirl e opinionista è apparsa sui social con un nuovissimo taglio di capelli davvero inaspettato. La rivoluzione questa volta non ha toccato il colore: Alba Parietti si mostra in versione un po' Rock n' Roll con il suo caschetto morbidamente ondulato e leggermente scompigliato. Un taglio strategico e adatto per questo inizio di stagione che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Il cambio look

Facile, versatile, il taglio "summer cut" di Alba Parietti si ispira al gusto minimalista degli anni '90.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 22:04

