Alain Delon ha scelto l'eutanasia, il figlio: «Quando verrà il momento mi occuperò io di tutto»

Alain Delon, 87 anni, ha scelto l'eutanasia e sarà il figlio Anthony a occuparsi di tutto quando verrà il momento. Il divo francese ha sempre creduto nel diritto di ognuno a decidere quando mettere fine alla propria vita e ha fatto testamento e il suo piano sarà fattibile grazie alla cittadinanza in Svizzera. Il figlio ha raccontato i dettagli in un'intervista telefonica.

Anthony Delon ha parlato così alla radio francese RTL: «Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla». L'attore, tra i più belli nella storia del cinema, è stato colpito da un ictus due anni fa ed è costretto a una dolorosa riabilitazione. Il problema di salute è arrivato dopo la perdita della compagna Mireille Darc, avvenuta nel 2017.

«Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità - aveva detto tempo fa in un'intervista Alain Delon -, senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto». L'attore ha ottenuto nel 1999 la cittadinanza svizzera e tra poco pubblicherà la sua autobiografia "Entre chien et loup" ("Tra cane e lupo").

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 15:46

