Al Pacino ha una nuova fiamma: Noor è l'ex di Mick Jagger e ha solo 28 anni

Al Pacino ha una nuova fiamma. E in quest'occasione è proprio il caso di dirlo: l'amore non ha età. Nel 2020 l'attore hollywoodiano 81enne ha chiuso la relazione con Meital Dohan, 42 anni, ma adesso la star de Il Padrino ha una relazione con una donna ben più giovane di lui. E a svelare il nuovo flirt ci ha pensato l'amico Jason Momoa pubblicando una foto su Instagram che lascia poco spazio all'immaginazione.

Il gossip attorno ad Al Pacino si è riacceso di recente. Questa volta sembra essersi davvero superato: la differenza di età con la nuova compagna è davvero enorme. L'attore, infatti, è stato fotografato a cena insieme a Noor Alfallah, 28 anni, con altri amici tra cui Julian Schnabel e l'attore Jason Momoa che involontariamente ha rivelato ai fan il flirt finora segreto.

E, stando a quanto riportato da Page Six, non era la prima volta che i due si vedevano. Avrebbero cominciato a frequentarsi sin dai mesi di inizio pandemia. Che si tratti solo di una intima amicizia o di una relazione ben più impegnativa non è certo, ma quello che è sicuro è che miss Alfallah, sembra avere proprio una predilezione per gli uomini attempati.



La giovane produttrice televisiva, che proviene da una ricca famiglia kuwaitiana-americana, ha infatti già frequentato Mick Jagger, 78 anni, l'investitore miliardario e filantropo Nicolas Berggruen, 60 anni, ed è stata anche avvistata a Los Angeles con il 91enne Clint Eastwood, che lei ha definito solo un amico di famiglia.

I 53 anni di differenza non sembrano proprio essere un problema per lei. Una fonte ha rivelato a Page Six: «Pacino e Noor hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Lei ama uscire per lo più con uomini anziani molto ricchi... Sta con Al da un po' di tempo e vanno molto d'accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre. Lei frequenta gente del jet-set e viene da una famiglia con soldi».

CHI È NOOR ALAFALLAH

Lei è Noor Alfallah, mora 28enne che avrebbe conquistato il cuore dell'attore. Dopo la relazione con il leader dei Rolling Stones, adesso Noor, secondo il gossip USA, si è tuffata tra le braccia di Al Pacino. Noor Alfallah vive negli Stati Uniti ed è originaria del Kuwait, lavora nel cinema da diverso tempo e sarebbe stata avvistata più di una volta in compagnia della star di Hollywood.

LA CENA

I due hanno cenato alla Felix Trattoria di Venice, California, l'altra sera, dopo essere stati alla mostra «For Esmé - with Love and Squalor» di Julian Schnabel alla Pace Gallery. Poi sono stati visti andare via sulla stessa auto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 11:42

