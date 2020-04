Al Bano torna insieme a Loredana Lecciso: «Romina? Manteniamo le distanze»

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme. Dopo mesi di tanti gossip e incertezze il cantante di Cellino San Marco ha confessato di essersi riavvicinato alla compagna Loredana dalla quale si era separato a seguito di una brutta crisi causata dal suo riavvicinamento professionale con la ex Romina Power.

Tra i due, passata la maretta iniziale, i rapporti si erano riconciliati, la coppia aveva trovato un equilibrio per il bene dei figli, anche se Al Bano non aveva mai nascosto il suo dispiacere nel veder naufragare per la seconda volta nella sua vita un rapporto così importante. Già da qualche tempo si vociferava che i due si stavano riavvicinando, ora è arrivata la conferma dallo stesso Carrisi.

«Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po'», ha spiegato Al Bano al settimanale Di Più Tv. Sul rapporto con Romina però chiarisce: «Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze». Romina si trova in Italia a causa delle restrizioni dovute all'emergenza per il coronavirus, ma pare che nei suoi progetti ci sia l'intento

