Al Bano e Romina, serata romantica a Milano. E lui regala le rose rosse all'ex moglie

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 25 luglio, le foto esclusive della serata milanese di Al Bano e Romina Power. I due, al termine della festa dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini dove si sono esibiti, sono stati avvistati a cena per un tête-à-tête e poi, tornando verso l'hotel (lo stesso per entrambi), il cantante pugliese ha regalato un mazzo di rose rosse alla ex moglie. Un gesto molto affettuoso che, per i tanti fan che aspettano una loro riconciliazione (non solo artistica), dice tanto.

