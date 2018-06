Al Bano: «Sono l'uomo più felice del mondo, Ylenia è in Paradiso e so che la raggiungerò»

«Al Bano e Romina si sposano di nuovo»: l'indiscrezione che fa sognare i fan

I fan disperano che le voci sul loro nuovo matrimonio siano più che fondate. Loro ci scherzano su e in un'intervista al sito austriaco news.at rilasciano una risposta che spiazza tutti: «Siamo ancora sposati per la chiesa. Allora perché di nuovo?».Romina è ironica: «Quindi devo leggere il giornale per sapere se mi sto sposando?». Al Bano le dà corda: «Perché non me ne hai parlato?». E lei: «Anche tu non mi hai detto niente. Vedi non sapevamo che ci saremmo sposati».Poi il cantante torna serio: «Ci siamo già sposati il 26 luglio 1970. Allora perché sposarsi di nuovo? Abbiamo già fatto questo passo». Si tratta dell'ennesimo duro colpo perda cui Al Bano si è separato solo negli ultimi mesi. I due hanno confermato la loro rottura in diretta televisiva e da allora i giornali non hanno mai smesso di occuparsi del "triangolo". Al Bano e Romina, invece, sono divorziati ufficialmente dal 2012, ma ovviamente non per la Chiesa.L'indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Nuovo e rilanciata da. I due cantanti sono tornati a esibirsi insieme nel 2015 dopo anni di separazione e scontri in tribunale. Oggi sembrano pià legati che mai e si ipotizza che tornino all'altare 48 anni dopo le prime nozze.