Loredana Lecciso relax in Sardegna con Francesca Pascale: «Amiche per sempre»

Continua a provare tanto affetto per il suo ex compagno, masi confermain un'intervista a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta daE commenta anche le voci su un possibile nuovo matrimonio tra il cantante e«Si, sono single ma con tanto affetto per Al Bano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe. Ci lega un forte sentimento: amici, sempre... Un nuovo matrimonio lo escluderei. Ma non entro nel merito», dichiara ai microfoni di Rai Radio1.Sul futuro sembra rassegnata: «Sono un po' triste... Il mio cuore l'ho messo nel freezer, è a 'meno trenta'... Maria De Filippi non mi voleva come tronista per trovare un fidanzato. Si tratta di una bufala, così come le voci che mi volevano al GF Vip».La Lecciso è molta amica di, con cui ha recentemente scattato un selfie. «Io credo molto nell'amicizia, sono fortunata ad avere come amica una persona che mi fa felice. Enon mi dispiace, mi sembra un'ottima persona, e mi pare che abbia fatto degli accordi giusti con le persone giuste. E ammiro molto la sua compagna,Con chi lo critica per certi versi sono d'accordo, diciamo che alcune affermazioni le condivido e altre meno».