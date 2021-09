Al Bano e Romina di nuovo nonni: è nata Rio Ines, terza figlia di Cristel Carrisi

Al Bano e Romina di nuovo nonni, è nata la terza figlia di Cristel Carrisi. Cristel Carrisi, figlia dei due cantanti, è sposata dal 2016 con Davor Luksic.

Al Bano, Romina e Cristel Carrisi (Instagram)

Al Bano e Romina di nuovo nonni: è nata Rio Ines

Al Bano e Romina di nuovo nonni. I due ex celebri cantanti festeggiano il terzo nipotino, dato Cristel Carrisi, trentacinque anni, ha allargato di nuovo la famiglia con l’arrivo del terzo figlio. E’ stato proprio Al Bano ad annunciare la lieta notizia in un video trasmesso da “La Vita in Diretta.”: «Sono felicissimo! Sono diventato nonno per la terza volta – ha spiegato visibilmente emozionato – Il bambino si chiama Rio Ines. Gode di ottima salute insieme alla madre, e ovviamente anche al padre».

Cristel Carrisi e David Luksic si sono conosciuto nel 2012, hanno celebrato il loro matrimonio nel 2016 nel Salanto e hanno già due figli. Il primo di nome Kay Turone, in onore del nonne di Cristel, mentre la seconda Cassia Ylenia, in memoria della sorella scomparsa.

