Al Bano parla del suo rapporto con Loredana Lecciso: «Abbiamo avuto momenti neri, ma oggi siamo più maturi»

Al Bano e Loredana Lecciso pace fatta. La loro relazione, iniziata tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila, ha conosciuto alti e bassi, ma adesso sembra arrivata a un punto di equilibrio.

Al Bano parla del suo rapporto con Loredana Lecciso: «Abbiamo avuto momenti neri, ma »

«Loredana è bella, intelligente, è la madre di due dei miei figli, è attenta, pratica e nella loro educazione siamo allineati – ha dichiarato il cantante in un'intervista al settimanale Gente –. Questo le vale il mio massimo rispetto. La nostra vita comune è stata a fasi alterne, abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi».

Al Bano non si è sbilanciato su possibili nozze ma ha lodato la compagna, parlando con soddifazione del loro attuale rapporto. «La vita mi ha dato tanto, ma io non mi sono mai risparmiato. E lei non mi ha fatto sconti – ha proseguito l'artista –. Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche, prima su tutte la scomparsa di mia figlia Ylenia».

Il cantante, che dopo la scomparsa della figlia nel 1993 aveva deciso di ritirarsi dalle scene, nel 1999 si separò legalmente dalla moglie e compagna artistica Romina Power. Un periodo molto difficile, che l'artista, a distanza di oltre 20 anni, ricorda così: «Non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale, ero talmente smarrito che avevo perso il mio rapporto con Dio». Anche grazie a Loredana Lecciso, che nel 2001 e nel 2003 ha dato alla luce i loro figli Jasmine e Albano Jr., l'artista ha ritrovato la serenità e la fede.

