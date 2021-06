Al Bano nonno per la terza volta, la figlia Cristel Carrisi è incinta

Al Bano Carrisi nonno, la figlia Cristel Carrisi è incinta. Al Bano Carrisi e l’ex moglie Romina Power saranno nonni per la terza volta, la figlia Cristel Carrisi infatti sarebbe in dolce attesa del marito Davor Luksic.

Al Bano di nuovo nonno: Cristel Carrisi incinta

Un periodo davvero postivo per Al Bano Carrisi che tra la sua vita sentimentale con Loredana Lecciso e i successi professionali può festeggiare con l’ex moglie Romina Power di essere diventato nonno per la terza volta. La figlia Cristel Carrisi infatti, secondo quanto riportato dal settimanale “Gente”, sarebbe di nuovo incinta del marito, Davor Luksic. Cristel da tempo vive in Croazia, a Zagabria, assieme a Davor Luksic, l’imprenditore che ha sposato nel 2016 e da cui ha già avuto due figli, Kay Tyrone e Cassia Ylenia. Per la coppia si parlava di crisi ma stando alle indiscrezioni del nuovo bimbo in arrivo, deve essere stata brillantemente superata.

Per ora nessuna conferma della lieta notizia da parte di Al Bano e tantomeno di Cristel Carrisi, che dal canto suo ha deciso di abbandonare i social con un post di addio il 15 maggio del 2020.

