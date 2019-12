Al Bano, morta mamma Jolanda. Loredana Lecciso rompe il silenzio e le dice addio

Al Bano

Al Bano, morta mamma Jolanda. Romina Power non va al funerale e spiega perché

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancheha affidato ai'addio alla 'l'instancabile' Jolanda. Dopo il saluto commosso di l'ex compagna del cantante e madre dei suoi figli più piccoli, ha rotto il silenzio pubblicando une l'immagine della 96enne con in braccio uno dei bambini. È risaputo che tra le due donne non si fosse instaurato lo stesso tipo di rapporto che la mamma di Al Bano aveva costruito con l'ex moglie. Ed è per questo, forse, che Loredana sceglie di ricordaree il suo legame speciale con tutti i nipotini., è la frase che con un emoticon a forma di cuore e gli hastag che richiamano parole come "amore" e "famiglia" compone la didascalia allo scatto. Romina Power, invece, era poco più di una bambina quando conobbe la signora Carrisi e ha sottolineato che di essere stata trattata come una figlia. La mamma di Al Bano si è spenta ieri all'età di 96 anni e questo pomeriggio ci sono i funerali a. Romina Power ha già spiegato sui social che non potrà presenziare alla cerimonia, mentre Loredana Lecciso non ha chiarito se sarà presente o meno accanto ai suoi figli.è stata legata al cantante per molti anni e ha avuto con lui due figli,I due si sono conosciuti dopo che l'artista pugliese si era separato da Romina Power. Il triangolo ha attirato e continua a monopolizzare l'attenzione mediatica, nonostante Al Bano non abbia più alcuna relazione. La foto pubblicata susembra essere presa dall'album di famiglia: accanto alla coppia, alla signora Jolanda e a uno dei figli c'è anche il papà di Al Bano, scomparso nel 2005.