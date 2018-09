Al Bano smentisce le voci: «Non smetto di cantare». Poi ecco cosa rivela

La storia d'amore tradiventa una mini fiction. A "Domenica Live" è stato trasmesso lo sceneggiato che racconta il loro incontro e come è nato l'amore a Cellino San Marco.Loredana Lecciso è stata ospite della puntata inaugurale di stagionementre su Rai Uno Mara Venier i ntervistavaLa redazione ha mandato in onda una mini-fiction sul primo bacio tra Loredana Lecciso e Al Bano. Nella puntata di oggi di "Pomeriggio 5"ha mostrato alcune immagini. «Questa mini fiction ha fatto letteralmente impazzire il web», ha detto la conduttrice.Il filmato racconta che i due protagonisti si sono visti per la prima volta davanti alla scuola dei figli e hanno iniziato una conversazione. Da qui la proposta della Lecciso di intervistarlo e l'invito a cena da parte del cantante.Durante la puntata di "Domenica Live" Loredana Lecciso ha smentito un ritorno di fiamma con il padre dei suoi figli.«Non c'è stato nessun riavvicinamento sentimentale come coppia - spiega - ci siamo chiariti e abbiamo ristabilito l’affetto familiare... Non smetterò mai di volere bene ad Al Bano e sento che veramente Al Bano vuole bene a me e questo non cambierà mai, siamo uniti». A far sperare i fan erano stati alcuni scatti della coppia, felice, pubblicati sui social dalla Lecciso.