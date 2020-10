Al Bano parla del figlio Yari Carrisi, nato dal suo passato matrimonio con Romina Power: Yari si fidanzato di Thea Crudi, conosciuta anche come Thea Mantra, con cui ha messo su un duo musicale.

Al Bano per il figlio vorrebbe un amore come quello che lui ha vissuto con Romina, magari senza la sofferta parte conclusiva: “A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”.

A breve andrà in onda “The voice Senior”, in cui sarà coach a fianco della figlia Jasmine: “Non vedo l'ora! Anche se torno un po’ mogio dalla Spagna, dove mi sono esibito per Antena 3: senza pubblico, con le mascherine e le distanze, sembrava più uno studio medico che un set televisivo”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 19:25

