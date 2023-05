Al Bano e la figlia Ylenia scomparsa: «Io so cosa è successo. Con Romina Power non finì a causa sua, pensai al suicidio»

di Redazione web

Dal nome, scelto dal padre sopravvissuto a una granata che centrò in pieno due suoi compagni sul fronte albanese, agli anni del clan di Celentano, dalla guerra in Ucraina al matrimonio con Romina Power. Al Bano, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorre le tappe della sua vita, che si intrecciano inevitabilmente a quelle della sua carriera, e rivela: «So cosa è successo a mia figlia Ylenia Carrisi».

Il successo

Il successo arrivò con "Nel sole". «Le ragazze cominciarono a inseguirmi, a Rimini ne trovai una in stanza, nascosta sotto il letto. Con i primi soldi feci salire a Milano i miei genitori. Papà era contrarissimo. A Milano don Carmelo Carrisi si trovò male. Si muoveva come al paese. Per strada diceva buongiorno a tutti, e nessuno gli rispondeva. Alla Rinascente trattava sul prezzo, come al mercato di Cellino, e lo mandavano via. Dopo due settimane tornò in Puglia».

Al Bano e Romina Power

"Nel sole" poi divenne un film e sul set c'era Romina Power. «Era figlia di due star di Hollywood, ma nelle pause delle riprese faceva la maglia. Gli ultimi tre giorni di lavorazione ci siamo amati. Mi pareva di toccare il cielo. Poi lei mi respinse. Così la lasciai perdere. Finchè un giorno in albergo a Roma il portiere mi disse: "Al Bano, ha chiamato Romina Power per lei».

«Ci invidiavano. Una volta provai a menare D'Agostino, lo aggredii davanti ai Ricchi e Poveri, allibiti... In un libro, Il peggio di Novella 2000, scrisse che avevo rinchiuso Romina in una masseria. Era vero il contrario. Io a Cellino non volevo tornare. E' stata lei a farmi riscoprire il mare, la terra».

La scomparsa di Ylenia

Ylenia Carrisi fu vista per l'ultima volta in hotel il 6 gennaio 1994 a New Orleans: la titolare dell'albergo dichiarò che la ragazza era uscita verso mezzogiorno e non era più tornata. «Era una ragazza straordinaria. Studiava al King's College di Londra. Parlava inglese, spagnolo, francese, portoghese. Ci accompagnò negli Usa, a girare un docufilm, l'America perduta. Andammo da Los Angeles a New Orleans. E lì fece l'incontro fatale. Gli homeless. Gli artisti di strada. Ricordo un nero, si chiamava Masakela. Una sera la compagnia andò al cinema, ma io rimasi con Ylenia perché avevo notato qualcosa di strano. A un tratto cominciò a correre, e io dietro, lei gridava "fermate quell'uomo vuole farmi del male", e quell'uomo ero io, gridavo "lasciatemi, è un problema di droga". Mi seminò, la ritrovai il mattino alle 8. A sua madre disse che aveva rischiato la vita sulle acque del Mississippi».

Poi Ylenia disse che aveva deciso di scrivere un libro, e per farlo doveva andare in Belize, la patria degli homeless. «Dissi: va bene, ma prima ti devi laureare, manca poco... Invece andò in Belize, visse in una capanna, un uomo la minacciò, lei si salvò prendendo in braccio un bambino. Così tornò a New Orleans. Diceva che non voleva frequentare gente di plastica».

I testimoni

«Ho ricostruito quella notte ora per ora. Ho parlato con i testimoni. Ho incontrato Masakela, che era stato pure in galera, ma negava di avere colpe. Ho interrogato l'ultima persona che l'ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse "io appartengo alle acque", e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l'ha mai voluto accettare. Ma è andata così».

Il suicidio



«Dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per nove anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce che diceva: "Al Bano eliminati. Al Bano falla finita. Ho pensato al suicidio. Ma poi ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace profonda.

