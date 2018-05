«Al Bano e Romina si sposano di nuovo»: l'indiscrezione che fa sognare i fan

Nel corso della puntata disi è parlato nuovamente del triangolo amoroso tra. Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un'intervista a un settimanale "Chi" in cui dichiara di essere "Finalmente l'uomo più felice del mondo". Parole piene di affetto per tutta la sua famiglia.Sul dolore più grande della sua vita, la scomparsa della figlia Ylenia, spiega: «So che è in Paradiso e la raggiungero».Il cantante in questi giorni sta presentando il film documentario sulla madre Yolanda. «Una donna rivoluzionaria che ha insegnato a tutta la famiglia i valori importanti e che se li possiedi puoi continuare la tua vita senza perderti, perché non si corre il pericolo di sbagliare la rotta. All’inizio non era d’accordo che sposassi Romina, poi però l’ha adottata come se fosse una figlia. Quando abbiamo divorziato ha sofferto molto, ma ora è felice che abbiamo riallacciato i rapporti».