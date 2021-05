Al Bano compie gli anni, faida tra Romina e la Lecciso. Frecciatina con gli auguri, Loredana risponde così

Al Bano compie 78 anni e sia Romina che Loredana Lecciso gli hanno fatto gli auguri sui social. La prima a farglieli è stata Romina, seguita subito dopo dalla Lecciso, con la quale negli ultimi mesi ci sono stati dei rapporti tesi. Una quiete familiare turbata dai recenti screzi tra Loredana e Romina che hanno portato anche la Lecciso a scegliere di separarsi per un breve periodo da Al Bano.

Romina ha postato sulla sua pagina Instagram una vecchia foto sua e di Al Bano, mano nella mano. «Infiniti auguri Al Bano! Gli anni passano, ma chi li conta?» ha scritto la Power, ricordando tutti quegli anni condivisi in famiglia e sul palcoscenico. Poche ore dopo, sempre su Instagram, sono arrivati quelli di Loredana: «Il primo scatto di una giornata speciale Auguri Al». Il cantante quindi trascorrerà la giornata con la moglie e presumibilmente i due figli più piccoli, che vivono con la coppia.

Probabilmente il regalo più bello per il cantante di Cellino potrebbe essere quello di trascorrerlo insieme a tutta la sua famiglia, desiderio che non ha mai tenuto nascosto. Da tempo e in più interviste ha detto che sarebbe felice di vedere Romina e Loredana insieme in armonia, insieme a tutti i loro figli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 13:36

