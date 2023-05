Al Bano e Romina Power, lui rivela: «Ci siamo lasciati per colpa della marijuana»

di Redazione web

Al Bano Carrisi sfoglia con Oggi le copertine della sua vita per rileggere i retroscena che lo hanno riguardato. Spiega, soprattutto, come la storia d'amore con Romina Power sia andata in fumo: «Romina fumava della robaccia anche quattro volte al giorno». Per la prima volta una confessione che spiazza i fan dell'ex coppia e del cantante.

Al Bano Carrisi e il vizio di Romina

Alla soglia degli 80 anni Al Bano Carrisi confessa che fu proprio quel "vizio" della moglie a rovinare il rapporto. La separazione della coppia, a detta del cantante, fu dovuta alla dipendenza che aveva la moglie dalla marijuana. «Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana.

